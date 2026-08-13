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Румыния полностью остановила АЭС из-за обмеления Дуная

12:23 13.08.2026 Чт
2 мин
В ближайшие дни уровень воды в Дунае продолжит падать
aimg Валерий Ульяненко
Румыния полностью остановила АЭС из-за обмеления Дуная Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Атомная электростанция в Чернаводэ остановила свой второй энергоблок из-за резкого снижения уровня воды в Дунае. До возобновления работы Румыния будет покрывать дефицит за счет импорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Процедуру контролируемого отключения энергоблока №2 начали сегодня в 07:00. Уже в 11 часов станция, которая до этого обеспечивала около 680 мегаватт, полностью прекратила поставки электроэнергии в сеть.

Решение было принято из-за длительного и существенного падения уровня Дуная, воду из которого используют для охлаждения реакторов. В компании Nuclearelectrica подчеркнули, что процедура прошла в соответствии со всеми стандартами безопасности.

"Содержание обоих энергоблоков в безопасном режиме остановки не влияет на параметры ядерной безопасности, в частности, на персонал, окружающую среду и население", - заверили у оператора АЭС.

Ждать ли отключений света гражданам

Точные сроки возобновления работы АЭС пока неизвестны. Прогнозы гидрологов указывают на дальнейшее снижение уровня воды в реке в ближайшие дни.

В то же время румынская власть уверяет, что рядовые граждане и социальные учреждения не испытают проблем со снабжением электроэнергией.

"В худшем случае будут введены ограничения только для крупных промышленных предприятий. Бытовые потребители, больницы, школы, аптеки и государственные учреждения будут работать в обычном режиме - никакой опасности нет", - заявил госсекретарь Минэнерго Кристиан Бушой.

После перезапуска станции понадобится еще день-два, прежде чем она начнет поставлять энергию в энергосистему.

Напомним, Nuclearelectrica начала закупать электроэнергию из Украины при содействии молдавского поставщика Energocom. Импорт электроэнергии должен помочь компенсировать дефицит.

Отметим, проблемы из-за низкого уровня Дуная наблюдаются не только в Румынии. В соседней Венгрии, расположенной выше по течению, из-за рекордного обмеления реки ранее останавливали работу АЭС "Пакш".

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