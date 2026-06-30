RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Венгрия пошла против ЕС по поводу убежища для украинских мужчин

15:24 30.06.2026 Вт
2 мин
Мадьяр отреагировал на планы ЕС не предоставлять защиту военнообязанным украинцам
aimg Ирина Глухова
Фото: премьер-министр Венгрии Петер Мадяр (Getty Images)

Правительство Венгрии не поддержит предложение ЕС лишить временной защиты украинских мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадяра в парламенте.

Что предлагает Еврокомиссия

Во время парламентского заседания депутат от партии Mi Hazánk Ласло Тороцкая обратил внимание на предложение Европейской комиссии от 26 июня.

По его словам, Еврокомиссия предлагает в будущем не предоставлять временную защиту гражданам Украины призывного возраста, если у них нет разрешения украинской власти на выезд из страны из-за военных обязанностей.

Тороцкий заявил, что это может затронуть и этнических венгров Закарпатья.

По словам депутата, таких мужчин могут отправить "в более чем 1000 километрах от родной земли на фронт" как "пушечное мясо".

Он призвал правительство Венгрии и министра иностранных дел выступить против такой инициативы.

Каков был ответ Мадяра

Петер Мадяр ответил, что венгерская позиция уже была озвучена на заседании Совета ЕС по внутренним делам в Люксембурге.

По его словам, министр внутренних дел Венгрии Габор Посваи заявил, что Будапешт вместе с еще шестью-семью странами не поддерживает предложение Европейской комиссии.

Премьер также отметил, что даже если новые правила будут одобрены на уровне ЕС и вступят в силу ориентировочно в марте 2027 года, это не лишит Венгрию права самостоятельно предоставлять статус беженца прибывающим в страну людям, спасаясь от войны или мобилизации.

"Каждый венгерский соотечественник может рассчитывать на правительство Тисы как здесь, так и за рубежом", - заявил Петер Мадяр.

Как писало РБК-Украина, ранее страны ЕС обсуждали, стоит ли лишить мужчин призывного возраста временной защиты после 2027 года . Изменения могут затронуть две категории.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзВенгрияПетер МадьярВойна в УкраинеМобилизация в Украине