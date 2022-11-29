ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Преодолели венгерское вето. В МИД опровергли изменение формата участия Кулебы на встрече НАТО

Новина українською →
Вторник 29 ноября 2022 15:15
Преодолели венгерское вето. В МИД опровергли изменение формата участия Кулебы на встрече НАТО Фото: спикер МИД Украины Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня примет участие в отдельной встрече глав МИД стран НАТО и Украины, которая пройдет в Бухаресте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Отметим, что ряд медиа опубликовали новость о якобы внезапном изменении формата участия Кулебы на мероприятии НАТО в Бухаресте. Хотя на самом деле это не так.

Так, Венгрия с 2017 года блокирует проведение заседаний Комиссии Украина - НАТО выше уровня послов. Поэтому главы МИД пока не могут официально собираться под зонтиком комиссии.

Чтобы формально преодолеть венгерское вето, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг организует в Бухаресте отдельную встречу министров иностранных дел НАТО и Украины. Это полноценная министерская встреча, но не в формате Комиссии Украина - НАТО. В таком же формате ранее встречались и министры обороны НАТО и министры обороны НАТО и Украины", - написал Николенко.

По его словам, после того, как Венгрия снимет свое вето, министерские встречи могут проходить и в рамках Комиссии Украина - НАТО.

На сегодняшней встрече в Бухаресте Кулеба и его иностранные коллеги обсудят дальнейшую военную помощь нашей стране и восстановление украинской энергетической инфраструктуры. В ходе визита в Бухарест министр также проведет ряд двусторонних встреч.

Ранее Кулеба заявлял, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ведет свою игру с ЕС и иногда использует в ней Украину как заложницу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Венгрия МЗС
NEWS
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России