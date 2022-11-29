Кулеба о поведении Орбана: он ведет игру с ЕС, используя Украину как заложницу

Венгерский премьер Виктор Орбан ведет свою игру с Евросоюзом. И иногда в ней он использует Украину как заложницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИДа Дмитрия Кулебу в интервью Politico.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан играет в собственную игру с Европейским Союзом - и иногда использует Украину как заложницу этих отношений", - отметил Кулеба.

В свою очередь министр обратился к гражданам Венгрии: "Что бы вы ни читали в ваших официальных СМИ, у украинцев нет никакой враждебности к венграм".

"Мы были друзьями, мы являемся друзьями и будем друзьями. Но нам нужно выиграть эту войну, и Украина выигрывает в интересах Венгрии", - заявил Кулеба.

Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, активный сторонник РФ и кремлевского режима, сделал нетипичное для него заявление о войне в Украине.

Так, венгерский премьер сказал о "российской угрозе" и выступил за "суверенную Украину", хотя еще недавно оскандалился из-за карты "Великой Венгрии", в которую была включена украинская территория.

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