Венгрия не поддерживает новый пакет санкций против России, - FT

Венгрия выступила против нового пакета санкций против России. Также она не поддержала предложение удвоить фонд ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечает издание, ссылаясь на высокопоставленных дипломатов ЕС, Венгрия использует самое большое оружие, которым может обладать - право вето на любое решение ЕС, требующее единогласия всех 27 стран-членов.

"Вчера во время встречи послов ЕС Венгрия, уже наложившая вето на пакет помощи Украине на 18 миллиардов евро во вторник, выступила против нового пакета санкций против России и предложения удвоить фонд ЕС для предоставления оружия Украине и другим странам", - пишет FT.

Некоторые дипломаты уже выразили обеспокоенность тем, что Венгрия "возьмет в заложники" все будущие решения ЕС, требующие единодушия, а не только 18 миллиардов евро для Украины и соглашение ОЭСР по корпоративному налогу, которое Будапешт заблокировал в июне.

"Они создают трудности везде, где только могут… Это становится достаточно предсказуемым", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Издание также пишет, что кроме девятого пакета санкций еще одно решение, которое Будапешт может наложить вето, - это расширение Шенгенской зоны, кандидатами на вступление в которую являются Хорватия, Румыния и Болгария.

Напомним, 6 декабря стало известно, что Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша от Евросоюза в размере 18 млрд евро.

Добавим, что после этого Венгрия опровергла такие обвинения. Там заявили, что якобы готовы оказывать поддержку Украине, но намерены делать это не по общему кредиту ЕС, а на двусторонней основе.

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