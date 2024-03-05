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Венгрия окончательно ратифицировала заявку Швеции на вступление в НАТО

Фото: Тамаш Шуйок, президент Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Новоизбранный президент Венгрии Тамаш Шуйок утвердил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После того, как глава венгерского государства подписал документ о ратификации, его должны направить в Вашингтон. 

Как сообщает Reuters, такую процедуру, скорее всего, должны провести быстро. 

Что предшествовало

Стоит заметить, что Венгрия оставалась последней страной, которая не ратифицировала заявку на вступление Швеции в НАТО с 2022 года. Это было последним препятствием на пути Швеции ко вступлению в Альянс. 

Недавно парламент Венгрии одобрил ратификацию заявки Швеции.

После этого спикер парламента подписал ратификацию и направил документ в канцелярию президента для обнародования.

Страны НАТО неоднократно призывали и требовали Будапешт ратифицировать заявку Швеции.

Недавно посол Литвы в Швеции заявил о том, что после вступления Швеции в НАТО Балтийское море станет внутренним морем Альянса

При этом дипломат добавлял, что если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" первым.

 

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НАТОШвецияВенгрия