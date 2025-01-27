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Венгрия в последний момент пошла на уступки по санкциям против России, - Politico

Фото: Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Венгрия в последний момент согласилась одобрить продление санкций против России. Ожидается, что Будапешт пойдет на уступки в обмен на заявление, в котором будут рассмотрены опасения Венгрии по поводу "энергетической безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Послы ЕС должны собраться на чрезвычайном заседании утром 27 января, а соглашение, как ожидается, будет официально оформлено во время встречи министров иностранных дел, которая начнется после этого в Брюсселе, сообщил один из дипломатов.

На выходных президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов подписать соглашение о поставках азербайджанского газа в Венгрию и Словакию, при условии, что Кремль не получит от этого выгоды.

Турция также вмешалась в противостояние: ее посол в ЕС Фарук Каймакчи сообщил, что Анкара готова помочь заменить Украину в качестве транзитной страны.

Сценарий, при котором Венгрия сегодня заблокирует продление санкций, "не является базовым сценарием", заявил журналистам министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. "Это поставило бы весь ЕС и Венгрию в положение слабости… Это также ограничило бы США [с точки зрения] вариантов поиска долгосрочного устойчивого мира в Европе".

Угроза Венгрии вызвала предупреждения на высоком уровне, в том числе со стороны премьер-министра Польши Туска, который написал в X: "Если [Орбан] действительно заблокирует европейские санкции в ключевой момент для войны, станет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми вытекающими из этого последствиями".

Один дипломат ЕС заявил, что Венгрия "играет с огнем" и "закладывает бомбу в трансатлантические отношения", если заблокирует санкции.

"Им [венграм] нравится драма", - сказал третий дипломат ЕС, добавив, что меры будут продлены в той или иной форме.

ЕС продлевает действующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единогласное решение 27 стран-членов.

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила определенный оптимизм по поводу того, что ЕС придет к соглашению о сохранении санкций в отношении России до истечения срока их действия в конце января.

"Я настроена оптимистично, потому что мы всегда в конечном итоге достигали единства и сохраняли его до сих пор, поэтому я уверена, что и на этот раз у нас все получится", - сказала она.

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