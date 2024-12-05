Как отметил Сийярто, во время избирательной кампании в Штатах вопрос полномасштабной войны в Украине якобы был одним из главных. В то же время когда республиканец Дональд Трамп утверждал о необходимости ее завершения - демократка Камала Харрис якобы выступала за "продолжение".

"Мы прилагаем все усилия, чтобы цель Дональда Трампа прекратить эту войну стала реальностью", - добавил министр и отметил, что в противном случае "опасность эскалации будет расти с каждым днем".

План Трампа по войне в Украине

47 президент США Дональд Трамп не раз заявлял о своем намерении начать переговоры между Украиной и Российской Федерацией (РФ) в случае возвращения на пост главы государства. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский предупреждает о рисках поспешного завершения войны, что потенциально может сыграть в пользу страны-агрессора.

По мнению Зеленского, место проведения переговоров не будет играть решающей роли, если Украина окажется в более уязвимой позиции во время диалога с врагом.

По данным американского телеканала CNN, в Вашингтоне рассматривается возможность предварительной договоренности между сторонами о прекращении боевых действий вдоль существующей линии фронта как условие для начала мирных переговоров.

Между тем, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил Трампа об угрозе уступок со стороны Украины в случае переговоров с Россией.