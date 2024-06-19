RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Венгрия назвала приоритеты председательства в Евросоюзе: Украины среди них нет

Фото: Венгрия не считает Украину приоритетом своего председательства в ЕС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Венгрия озвучила цели своего председательства в Европейском союзе. Будапешт не считает Украину или войну своим приоритетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Представитель Венгрии в ЕС Балинт Одор на брифинге заявил, что Венгрия как глава Совета ЕС хочет "сбалансировать" процессы расширения Евросоюза, имея в виду содействие интеграционному процессу стран Западных Балкан. По его словам, Будапешт хочет в течение полугода провести саммит ЕС-Западные Балканы.

На вопрос о том, что ожидать касательно России и помощи Украине, он отметил, что Венгрия "внимательно будет следить за развитием событий и будет включать в повестку дня все необходимые аспекты по мере необходимости".

В целом о поддержке Украины представитель Венгрии в ЕС ничего не сказал. Но он назвал приоритетами председательства конкурентоспособность Евросоюза, экономические отношения с третьими странами, облегчение административного бремени, оборонная политика, сотрудничество в сфере закупок вооружений.

Слоганом председательства Венгрия избрала "Вернем Европе былое величие" или "Сделаем Европу снова великой". Эти слоганы подобны слоганам предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа. В 2016 году венгерский премьер Виктор Орбан был единственным лидером в ЕС, который высказался в поддержку Трампа.

 

Отношение Венгрии к Украине

Венгрия не поддерживает путь Украины в ЕС и НАТО. Часто Будапешт блокирует решения по поддержке Украины, а также санкции против России. Кроме того, Венгрия продолжает экономическое сотрудничество с РФ.

Также Будапешт также недавно пересмотрел свое членство в НАТО. Венгрия договорилась с НАТО, что не будет оказывать помощь Украине, но и не будет ее блокировать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВенгрия