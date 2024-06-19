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Венгрия назвала приоритеты председательства в Евросоюзе: Украины среди них нет

Будапешт, Среда 19 июня 2024 10:04
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Венгрия назвала приоритеты председательства в Евросоюзе: Украины среди них нет Фото: Венгрия не считает Украину приоритетом своего председательства в ЕС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Венгрия озвучила цели своего председательства в Европейском союзе. Будапешт не считает Украину или войну своим приоритетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Представитель Венгрии в ЕС Балинт Одор на брифинге заявил, что Венгрия как глава Совета ЕС хочет "сбалансировать" процессы расширения Евросоюза, имея в виду содействие интеграционному процессу стран Западных Балкан. По его словам, Будапешт хочет в течение полугода провести саммит ЕС-Западные Балканы.

На вопрос о том, что ожидать касательно России и помощи Украине, он отметил, что Венгрия "внимательно будет следить за развитием событий и будет включать в повестку дня все необходимые аспекты по мере необходимости".

В целом о поддержке Украины представитель Венгрии в ЕС ничего не сказал. Но он назвал приоритетами председательства конкурентоспособность Евросоюза, экономические отношения с третьими странами, облегчение административного бремени, оборонная политика, сотрудничество в сфере закупок вооружений.

Слоганом председательства Венгрия избрала "Вернем Европе былое величие" или "Сделаем Европу снова великой". Эти слоганы подобны слоганам предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа. В 2016 году венгерский премьер Виктор Орбан был единственным лидером в ЕС, который высказался в поддержку Трампа.

Отношение Венгрии к Украине

Венгрия не поддерживает путь Украины в ЕС и НАТО. Часто Будапешт блокирует решения по поддержке Украины, а также санкции против России. Кроме того, Венгрия продолжает экономическое сотрудничество с РФ.

Также Будапешт также недавно пересмотрел свое членство в НАТО. Венгрия договорилась с НАТО, что не будет оказывать помощь Украине, но и не будет ее блокировать.

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