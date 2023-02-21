Венгрия может рассмотреть вступление Швеции и Финляндии в НАТО уже в марте, - СМИ

"По нашей информации, согласно предложениям о повестке дня, 27 и 28 февраля парламент будет рассматривать другие вопросы, а совместные дебаты по поводу членства Швеции и Финляндии в НАТО начнутся только в среду, 1 марта. Таким образом, голосование по этому вопросу может состояться на следующей неделе", - уточнило издание.

Правительство Венгрии ранее поддержало намерение двух стран присоединиться к НАТО и выражало надежду, что парламент ратифицирует протоколы об их вступлении в феврале.

При этом и премьер-министр Виктор Орбан и глава МИД Петер Сийярто обещали постараться сделать так, чтобы решение этого вопроса не затягивалось.

Сийярто представил депутатам соответствующие законопроекты еще 14 июля, но на осенней сессии парламента они не рассматривались.