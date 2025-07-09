Венгрия хочет доступ к одесскому порту, чтобы "побороть" нефтяную зависимость от РФ

По словам Сабо, Mol хочет получить доступ к нефтепроводу Одесса-Броды, который проходит от украинского порта на Черном море до границы с Польшей, что позволит ей наладить поставки нефти от ряда мировых компаний.

Фото: в Венгрии хотят получить доступ к трубопроводу из Одессы (bloomberg.com)

Ожидается, что поставки могут совершать в Венгрию через южный участок трубопровода "Дружба", который в настоящее время транспортирует российскую нефть в страну и соединяется с трубопроводом Одесса недалеко от украинско-польской границы.

"Трубопровод из Одессы означает доступ ко всем видам альтернативной нефти благодаря морскому соединению. Этот трубопровод будет служить обеспечению безопасности поставок в регионе, ЕС и Украине", - добавил Сабо.

Венгерская компания хочет, чтобы ЕС принял участие в "возрождении" Одесского трубопровода, который, как отмечают в Mol, также станет альтернативой российской нефти для Сербии.

"Если ЕС настаивает на том, чтобы регион отказался от надежного маршрута поставок, то он должен сыграть свою роль в создании реальной альтернативы", - считает старший вице-президент Mol.