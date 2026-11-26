По словам главы венгерской дипломатии, присоединение ее страны к этой коалиции посодействует "безопасному возвращению украинских детей, похищенных во время войны и воссоединения семей".

Почему Будапешт принял это решение именно сейчас - Анита Орбан пока не объяснила.

Примечательно, что это произошло после встречи украинского лидера Владимира Зеленского и главы венгерского правительства Петера Мадьяра на Закарпатье, которая состоялась 24 ноября.

Что важно понимать, это был первый официальный визит Мадьяра в Украину в должности премьер-министра Венгрии.

"Визит, который обязательно даст положительные результаты. Уже есть договоренности в политике, энергетике, инфраструктуре", - сообщил Зеленский на фоне встречи с венгерским лидером.

Кстати, 12 ноября Европейский парламент поддержал резолюцию, которой фактически призвал признать геноцидом действия России в отношении украинских детей. Это произошло во время пленарного заседания в Брюсселе.

В документе указано, что возвращение детей не может являться предметом политического торга во время мирных переговоров.