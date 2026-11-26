Венгрия готова стать полноценным членом Международной коалиции за возвращения украинских детей.
Об этом заявила глава венгерского МИД Анита Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Facebook.
По словам главы венгерской дипломатии, присоединение ее страны к этой коалиции посодействует "безопасному возвращению украинских детей, похищенных во время войны и воссоединения семей".
Почему Будапешт принял это решение именно сейчас - Анита Орбан пока не объяснила.
Примечательно, что это произошло после встречи украинского лидера Владимира Зеленского и главы венгерского правительства Петера Мадьяра на Закарпатье, которая состоялась 24 ноября.
Что важно понимать, это был первый официальный визит Мадьяра в Украину в должности премьер-министра Венгрии.
"Визит, который обязательно даст положительные результаты. Уже есть договоренности в политике, энергетике, инфраструктуре", - сообщил Зеленский на фоне встречи с венгерским лидером.
Кстати, 12 ноября Европейский парламент поддержал резолюцию, которой фактически призвал признать геноцидом действия России в отношении украинских детей. Это произошло во время пленарного заседания в Брюсселе.
В документе указано, что возвращение детей не может являться предметом политического торга во время мирных переговоров.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Петер Мадьяр публично назвал Россию страной-агрессорой.
Также мы писали, как Венгрия выразила солидарность с Украиной после атаки РФ в Закарпатье 17 ноября. С заявлением по этому поводу выступила министр иностранных дел Анита Орбан.
А глава украинской дипломатии Андрей Сибига отметил, что Украина и Венгрия за считанные месяцы достигли серьезного прогресса в восстановлении двусторонних отношений.