Венгрия блокирует переговорные кластеры и евроинтеграцию Украины: в чем причина

Согласно данным Еврокомиссии, по результатам скрининга Украина полностью готова вступать в переговоры по соответствующим направлениям. Венгрия также публично не высказывала никаких претензий по поводу технической готовности Киева.

В настоящее время Будапешт блокирует открытие двух масштабных блоков:

Кластер 2 (внутренний рынок): включает в себя свободное движение товаров, рабочей силы и капитала, финансовые услуги, право компаний, интеллектуальную собственность и защиту прав потребителей.

Кластер 3 (конкурентоспособность и инклюзивный рост): охватывает таможню, налогообложение, цифровую трансформацию, социальную политику, образование, культуру, а также промышленную, экономическую и монетарную политику.

Эксперт отмечает, что открытие этих разделов стало заложником сложных двусторонних отношений между странами и общей стратегии Венгрии по евроинтеграции Украины.

Балансирование Петера Мадьяра

Ранее переговорный процесс полностью блокировался при правительстве Виктора Орбана - тогда Украина не могла открыть даже первый, базовый кластер. После выборов и прихода к власти нового премьер-министра Петера Мадьяра ситуация частично сдвинулась с места.

Благодаря техническим консультациям по правам венгерского меньшинства Будапешт дал "зеленый свет" на открытие кластера 1, а впоследствии уступил и кластеру 6 (внешние отношения). Этому также могло способствовать разблокировке для Венгрии 16,4 млрд евро замороженных средств ЕС, хотя официальные стороны это отрицают.

В то же время, дать согласие на кластеры 2 и 3 новое венгерское правительство отказывается.

"Позицию Венгрии можно трактовать как попытку Мадьяра найти баланс между возобновлением конструктивного диалога с Брюсселем и сохранением правительственной позиции, направленной против ускоренного вступления Украины в ЕС", - объясняет Снежана Дяченко.

Мадьяр - не проукраинский политик

Аналитик отмечает, что, несмотря на то, что новое венгерское правительство выглядит более уступчивым в отношении Украины, Мадьяра все же нельзя назвать проукраинским политиком . Он еще во время избирательной кампании выступал против скорейшего вступления Украины в Евросоюз.

Кроме того, в стране сохраняются высокие антиукраинские настроения среди населения, которыми может воспользоваться оппозиция. Удерживая вето, новый премьер пытается избежать внутриполитической критики.