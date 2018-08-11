Викрадення літака в Сіетлі: поліція виключила версію теракту

Поліція не бачить ознак підготовки теракту при викраденні літака в Сіетлі

Американська поліція виключає версію теракту в інциденті з викраденням з аеропорту Сіетла і подальшим падінням літака Bombardier Q400. Про це повідомляє NBC з посиланням на шерифа округу Пірс.

На думку поліції, співробітник міжнародного аеропорту Сіетл-Такома, який викрав літак, не планував використовувати його для здійснення теракту. Також у поліції зазначили, що викрадач діяв самостійно.

"Більшість терористів не літають над водою колами. Тому немає жодних ознак того, що це був терористичний акт", - сказав шериф.

Крім того, в поліції охарактеризували 29-річного викрадача як такого, що мав суїцидальні нахили. Відзначимо, в соціальних мережах з'явилося відео, на якому ймовірно викрадений в Сіетлі літак переслідує винищувач.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU — bmbdgty (@drbmbdgty) August 11, 2018

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в аеропорту Сіетла співробітник на літаку Q400 перевізника Horizon Air здійснив несанкціонований виліт без пасажирів на борту. Згодом літак зазнав катастрофи в затоці Пьюджет. На місце інциденту попрямували бригади Берегової охорони США, подробиці інциденту з'ясовуються.