Угон самолета в Сиэтле: полиция исключила версию теракта

Новости Происшествия 11.08.2018 - 10:54
Фото: угнанный самолет перед крушением (twitter.com/drewmikkelsenk5)
Фото: угнанный самолет перед крушением (twitter.com/drewmikkelsenk5)

Полиция не видит признаков подготовки теракта при угоне самолета в Сиэтле

Американская полиция исключает версию теракта в инциденте с угоном из аэропорта Сиэтла и последующим крушением самолета Bombardier Q400. Об этом сообщает NBC со ссылкой на шерифа округа Пирс.

По мнению полиции, сотрудник международного аэропорта Сиэтл-Такома, который угнал самолет, не планировал использовать его для совершения теракта. Также в полиции отметили, что угонщик действовал в одиночку.

"Большинство террористов не летают над водой кругами. Так что нет никаких признаков того, что это был террористический акт", - сказал шериф.

Кроме того, в полиции охарактеризовали 29-летнего угонщика как имеющего суицидальные наклонности. Отметим, в социальных сетях появилось видео, на котором вероятно угнанный в Сиэтле самолет преследует истребитель.

 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в аэропорту Сиэтла сотрудник на самолете Q400 перевозчика Horizon Air совершил несанкционированный вылет без пассажиров на борту. Впоследствии самолет рухнул в заливе Пьюджет. На место инцидента направились бригады Береговой охраны США, подробности инцидента выясняются.

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Теги:  Соединенные Штаты Америки,  угон,  Теракт,  Самолет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС