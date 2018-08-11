Угон самолета в Сиэтле: полиция исключила версию теракта

Полиция не видит признаков подготовки теракта при угоне самолета в Сиэтле

Американская полиция исключает версию теракта в инциденте с угоном из аэропорта Сиэтла и последующим крушением самолета Bombardier Q400. Об этом сообщает NBC со ссылкой на шерифа округа Пирс.

По мнению полиции, сотрудник международного аэропорта Сиэтл-Такома, который угнал самолет, не планировал использовать его для совершения теракта. Также в полиции отметили, что угонщик действовал в одиночку.

"Большинство террористов не летают над водой кругами. Так что нет никаких признаков того, что это был террористический акт", - сказал шериф.

Кроме того, в полиции охарактеризовали 29-летнего угонщика как имеющего суицидальные наклонности. Отметим, в социальных сетях появилось видео, на котором вероятно угнанный в Сиэтле самолет преследует истребитель.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU — bmbdgty (@drbmbdgty) August 11, 2018

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в аэропорту Сиэтла сотрудник на самолете Q400 перевозчика Horizon Air совершил несанкционированный вылет без пассажиров на борту. Впоследствии самолет рухнул в заливе Пьюджет. На место инцидента направились бригады Береговой охраны США, подробности инцидента выясняются.