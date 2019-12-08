Кримінальний суд Гааги опублікував звіт за позовом України проти Росії

Суд у Гаазі опублікував щорічний звіт про результати попередніх розслідувань, зокрема за позовом України проти Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міжнародного кримінального суду.

Таким чином, протягом наступного року суд буде збирати додаткову інформацію щодо відповідного позову, взаємодіяти з українською владою, представниками громадянського суспільства та іншими зацікавленими особами.

Крім того, суд продовжить розглядати обвинувачення в нових злочинах, які були здійснені в Україні.

Нагадаємо, раніше Елелна Зеркаль заявляла, що Росія буде відповідати в Гаазькому суді за всіма звинуваченнями у фінансуванні тероризму та расової дискримінації в окупованому Криму. Тоді ж вона зазначила, що суд ООН не допустив спробу Росії ухилитися від відповідальності.

Крім того, Олена Зеркаль заявила, що рішення Міжнародного суду ООН, який відхилив всі заперечення Росії по справі про фінансування тероризму та порушення прав людини в окупованому Криму з боку, дозволяє Україні рухатися далі у справі проти РФ.

Україна звинувачує РФ в постачаннях зброї на окупований Донбас, обстрілі житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення пасажирського автобуса в районі Волновахи, а також дискримінації української та кримськотатарської громад в окупованому Криму. Росія в цьому процесі оскаржує юрисдикцію Міжнародного суду ООН.