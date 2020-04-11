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Кримінальна справа проти Чорновіл та комендантська година: новини за 10 квітня

Новини » Інше     11.04.2020 - 09:31
Кримінальна справа проти Чорновіл та комендантська година: новини за 10 квітня
Колаж РБК-Україна

Кількість хворих на COVID-19 в Україні збільшилася до 2203, в трьох областях України ввели тотальний карантин, Тетяні Чорновіл пред'явили підозру у вбивстві. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 10 квітня - в матеріалі РБК-Україна

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Чорновіл оголосили підозру у вбивстві

Вчора вранці Держбюро розслідувань проводило обшуки в будинку Тетяни Чорновіл. Після цього їй вручили підозру у вбивстві співробітника офісу Партії регіонів.

Підставою для обшуку стали події лютого 2014 року, коли був захоплений офіс Партії регіонів.

Відзначимо, мова йде про смерть учасника списку героїв Небесної сотні Володимира Захарова, який загинув 18 лютого 2014 року при пожежі в київському офісі Партії регіонів. Імовірно, співробітник офісу задихнувся під час пожежі.

КСУ закрив справу щодо депутатської недоторканності

Конституційний суд України закрив справу щодо депутатської недоторканності, яка була відкрита за поданням 59 народних депутатів.

Раніше КСУ отримав подання понад 50 народних депутатів з проханням повернути депутатську недоторканність. Більшість підписів під зверненням належали представникам фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Дружині Кожари повідомили про підозру

Слідчі поліції Київської області повідомили про підозру дружині екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари, підозрюваного у вбивстві колишнього гендиректора телеканалу "Інтер" Сергія Старицького. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Повідомляється, що підозра було повідомлено за завідомо неправдиві показання.

Нагадаємо, на суді у справі Кожари його дружина заявила про причетність до вбивства екс-гендиректора "Інтера". За словами адвоката, Марина Козерод нібито намагалася відібрати пістолет у Старицького.

СБУ пропонує продовжити заборону російських соцмереж ще на 3 роки

Служба безпеки України пропонує продовжити заборону на використання російських соціальних мереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" ще на три роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За час дії санкцій кількість українських користувачів в російських соцмережах зменшилася в три рази.

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