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СБУ пропонує продовжити заборону російських соцмереж ще на 3 роки

Новини » Суспільство     10.04.2020 - 16:35
СБУ пропонує продовжити заборону російських соцмереж ще на 3 роки
Фото: "ВКонтакте" (РБК-Україна)

За час дії санкцій кількість українських користувачів в російських соцмережах зменшилася в три рази

Служба безпеки України пропонує продовжити заборону на використання російських соціальних мереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" ще на три роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що відповідну пропозицію глава СБУ Іван Баканов вніс у Раду національної безпеки і оборони (РНБО) України.

"Киберспециалисты Служби проаналізували, що за період дії санкцій українських користувачів у цих соцмережах зменшилася в 3 рази. І це значно звузило цільову аудиторію, на яку спрямовані інформаційні операції російських спецслужб", - повідомили в СБУ.

Всього в період заборони з 2017-2020 роках СБУ зафіксувала тисячі випадків розміщення деструктивного даних контенту в соцмережах. З початку введення санкцій було зареєстровано близько 100 кримінальних справ щодо власників антиукраїнських угруповань на даних платформах.

Також в СБУ фіксують сплеск активності антиукраїнських агітаторів в російських соцмережах. Це пов'язано з карантином, наближенням Великодня та травневих свят.

"За оцінками киберфахивцив, приблизно 70% деструктивних матеріалів про Україну просуваються саме з інформаційного простору РФ, в тому числі із зазначених соцмереж", - повідомили у спецслужбі.

Нагадаємо, 15 травня 2017 року тодішній президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року, яка передбачає заборона "Яндекса", "ВКонтакте", "Одноклассники" і ряду інших російських сайтів і компаній.

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