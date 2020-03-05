Кримінальна справа МН17 містить 36 тис. сторінок, - прокуратура

Державна прокуратура Нідерландів повідомила, що кримінальна справа про авіакатастрофу MH17 на Донбасі містить близько 36 тис. сторінок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nederlands Dagblad.

Як повідомляється, справа також містить посилання на тисячі мультимедійних файлів, таких як фотографії, відео і веб-сайти. Все це стосується понад 6 тис. файлів.

Судовий розгляд у справі про катастрофу MH17 відбудеться 9 березня поточного року в суді в Гаазі. В нідерландській прокуратурі у 2019 році озвучили імена чотирьох підозрюваних - трьох росіян і одного українця.

Видання зазначає, що, ймовірно, жоден з підозрюваних не буде присутньою на суді. Справа знаходиться на розгляді вже понад рік. Існує великий міжнародний інтерес, зареєстровано понад 400 журналістів з десятків країн.

Нагадаємо, 9 березня в Нідерландах стартують слухання у справі про катастрофу МН17. Прокуратура вже заявила, що збереже особистості тринадцяти свідків в анонімності з міркувань безпеки.

Раніше також стало відомо, що у міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) є свідок запуску ракети літаку рейсу MH17.

Додамо, що на суд у справі MH17 в Нідерландах не будуть пускати людей з ознаками простуди.