Сделку с США о недрах ратифицировали: в Раде объяснили, что это значит и что будет дальше

Соглашение о партнерстве Украины и США было ратифицировано в Верховной Раде. Это открывает путь ко второму этапу - согласованию двух "технических" соглашений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в эфире телемарафона.
Он объяснил, что американское законодательство не требует ратификации соглашения о партнерстве с Украиной. Но украинский парламент должен был ратифицировать соглашение, поскольку оно содержит вопросы налогов, сборов и платежей в инвестиционный Фонд восстановления.
Арахамия надеется, что уже завтра, 9 мая, законопроект о ратификации подпишет президент Владимир Зеленский.
"После ратификации мы переходим ко второму этапу - правительственные наши переговорщики должны закончить процесс согласования и подписания двух других соглашений, более технических соглашений о создании совместного учреждения, где три на три будут решать об инвестиционных проектах, которые будет рассматривать и финансировать этот фонд. Три человека - с украинской стороны, три человека - американской", - сказал Арахамия.
Как отметил глава фракции "Слуга народа", по приблизительным оценкам, эти процессы должны растянуться на срок до месяца.
"Мы надеемся, что уже к осени Фонд будет сформирован и начнет работать", - сказал он.
Нардеп добавил, что новость о ратификации соглашения уже заинтересовала иностранных инвесторов и не только из США, но и из Британии, Франции и других стран.
В ночь на 1 мая Украина и США подписала соглашение об экономическом партнерстве, также известно как соглашение о недрах. Документ предусматривает создание инвестиционного Фонда восстановления, который будет наполовину украинским и американским.
Сегодня, 8 мая, Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с США.
Соглашение предусматривает доступ к 57 минералам, залежи которых имеет Украина. Однако недра не будут просто переданы США, Украина сохраняет полный контроль над ресурсами и инфраструктурой.
Фонд будет инвестировать в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Первые 10 лет прибыли будут идти в украинскую экономику, а затем - могут быть распределены партнерами.
При этом военная помощь США, которая будет предоставлена Украине, будет учитываться как взносы в Фонд.
Подробнее о соглашении и работе Фонда - читайте в интервью РБК-Украина с первым вице-премьером - министром экономики Юлией Свириденко и переговорной группой, которая работала над соглашением.
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