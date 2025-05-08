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Сделку с США о недрах ратифицировали: в Раде объяснили, что это значит и что будет дальше

Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Соглашение о партнерстве Украины и США было ратифицировано в Верховной Раде. Это открывает путь ко второму этапу - согласованию двух "технических" соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в эфире телемарафона.

Он объяснил, что американское законодательство не требует ратификации соглашения о партнерстве с Украиной. Но украинский парламент должен был ратифицировать соглашение, поскольку оно содержит вопросы налогов, сборов и платежей в инвестиционный Фонд восстановления.

Арахамия надеется, что уже завтра, 9 мая, законопроект о ратификации подпишет президент Владимир Зеленский.

"После ратификации мы переходим ко второму этапу - правительственные наши переговорщики должны закончить процесс согласования и подписания двух других соглашений, более технических соглашений о создании совместного учреждения, где три на три будут решать об инвестиционных проектах, которые будет рассматривать и финансировать этот фонд. Три человека - с украинской стороны, три человека - американской", - сказал Арахамия.

Как отметил глава фракции "Слуга народа", по приблизительным оценкам, эти процессы должны растянуться на срок до месяца.

"Мы надеемся, что уже к осени Фонд будет сформирован и начнет работать", - сказал он.

Нардеп добавил, что новость о ратификации соглашения уже заинтересовала иностранных инвесторов и не только из США, но и из Британии, Франции и других стран.

Соглашение Украины и США о недрах

В ночь на 1 мая Украина и США подписала соглашение об экономическом партнерстве, также известно как соглашение о недрах. Документ предусматривает создание инвестиционного Фонда восстановления, который будет наполовину украинским и американским.

Сегодня, 8 мая, Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с США.

Соглашение предусматривает доступ к 57 минералам, залежи которых имеет Украина. Однако недра не будут просто переданы США, Украина сохраняет полный контроль над ресурсами и инфраструктурой.

Фонд будет инвестировать в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Первые 10 лет прибыли будут идти в украинскую экономику, а затем - могут быть распределены партнерами.

При этом военная помощь США, которая будет предоставлена Украине, будет учитываться как взносы в Фонд.

Подробнее о соглашении и работе Фонда - читайте в интервью РБК-Украина с первым вице-премьером - министром экономики Юлией Свириденко и переговорной группой, которая работала над соглашением.

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