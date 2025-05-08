Сделку с США о недрах ратифицировали: в Раде объяснили, что это значит и что будет дальше

Он объяснил, что американское законодательство не требует ратификации соглашения о партнерстве с Украиной. Но украинский парламент должен был ратифицировать соглашение, поскольку оно содержит вопросы налогов, сборов и платежей в инвестиционный Фонд восстановления.

Арахамия надеется, что уже завтра, 9 мая, законопроект о ратификации подпишет президент Владимир Зеленский.

"После ратификации мы переходим ко второму этапу - правительственные наши переговорщики должны закончить процесс согласования и подписания двух других соглашений, более технических соглашений о создании совместного учреждения, где три на три будут решать об инвестиционных проектах, которые будет рассматривать и финансировать этот фонд. Три человека - с украинской стороны, три человека - американской", - сказал Арахамия.

Как отметил глава фракции "Слуга народа", по приблизительным оценкам, эти процессы должны растянуться на срок до месяца.

"Мы надеемся, что уже к осени Фонд будет сформирован и начнет работать", - сказал он.

Нардеп добавил, что новость о ратификации соглашения уже заинтересовала иностранных инвесторов и не только из США, но и из Британии, Франции и других стран.