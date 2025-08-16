RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Соглашения нет, но есть прогресс. Трамп подытожил переговоры с Путиным по Украине

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент США Дональд Трамп заявил, что он провел "чрезвычайно продуктивную встречу" с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако соглашение о прекращении огня в Украине не было достигнуто.

Об этом заявил американский лидер во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

"Это было очень содержательно, и я хочу сказать, что, по моему мнению, мы провели чрезвычайно продуктивную встречу. Было много пунктов, по которым мы достигли согласия. Большинство из них - да, осталось еще несколько больших вопросов, где мы пока не дошли до конца, но сделали определенный прогресс. Поэтому соглашения нет, пока нет окончательного соглашения", - отметил он.

При этом Трамп добавил, что во время переговоров с Трампом согласовал "много пунктов".

"Осталось совсем немного. Некоторые несущественные, а один, пожалуй, наиболее весомый. Но у нас есть очень хорошие шансы прийти к согласию. Мы этого не достигли сейчас, но имеем очень хорошие перспективы", - резюмировал американский президент.

Саммит Трампа и Путина на Аляске: что известно

Поздно вечером 15 августа в Анкоридже, штат Аляска, состоялась встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Основной темой их переговоров стала война против Украины.

Переговоры американского президента с российским диктатором продолжались почти три часа, но завершились раньше, чем ожидалось. По данным иностранных СМИ, встреча Трампа и Путина должна была длиться не менее 6 часов.

Больше подробностей о саммите на Аляске - в материале РБК-Украина.

