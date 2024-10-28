Соглашения о гарантиях безопасности не заменят членство Украины в НАТО, - посол Британии

"Это написано и в нашем договоре (о гарантиях безопасности - ред.) с Украиной, что этот договор - он на пути к членству НАТО. И это не альтернатива НАТО. Я думаю, что гарантия, которую должна иметь Украина, это статья 5 Североатлантического договора", - сказал Харрис.

По его словам, через реализацию соглашения о безопасности Британия может быть уверена, что это приблизит момент, когда Украина вступит в НАТО.

Посол также рассказал, что в договоре говорится, что Британия будет долгосрочно поддерживать Украину.

"Но и сейчас мы первая страна, которая обеспечила все финансирование для этого. Это также сейчас наша позиция, что ежегодно мы будем давать 3 млрд фунтов стерлингов для защиты Украины, до 2030 года, но и столько сколько будет нужно. Из-за этого договора мы есть также финансовые ресурсы, которые могут обеспечить наше сотрудничество, укрепление ВСУ и все возможности, которые важны и для интеграции в будущем Украины в НАТО", - добавил Харрис.

По словам британского посла, "это реальный план по финансированию, с договором, который есть сейчас в пользу Украины".