Сделка Украины и США затронет все ресурсы, включая нефть и газ, - FT

Украина и США могут подписать рамочную сделку о недрах уже на этой неделе. Она будет охватывать не только редкоземельные металлы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как пишет FT, значительного прогресса сторонам удалось добиться после того, как президент США Дональд Трамп согласился не учитывать в сделке ту военную помощь, которую американцы предоставили Украине ранее.
Неназванный высокопоставленный украинский чиновник рассказал изданию, что такой шаг Вашингтона может открыть путь к подписанию рамочного соглашения на этой неделе.
Также они уточнили в комментарии FT, что рамочное соглашение распространяется на все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, и основные энергетические активы на всей территории Украины.
При этом неназванные депутаты Верховной Рады, в том числе из "Слуги народа", отметили, что они не поддержат плохую сделку о недрах и, соответственно, она не будет подписана.
Напомним, Украина и США несколько месяцев обсуждают подписание сделки о недрах.
В частности, рамочное соглашение стороны хотели подписать в конце февраля. Документ уже согласовали, но планы нарушила ссора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме.
С того времени Украина и США подписали только меморандум о намерениях. В частности, там сказано, что будущая сделка о недрах откроет возможности для инвестиций и модернизации инфраструктуры Украины.
При этом вчера, 27 апреля, премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что с США был согласован ключевой момент сделки о недрах.
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