Сделка США и Украины о недрах: прибыли может не быть еще 10 лет, - Reuters

На днях США и Украина заключили сделку о недрах. Но финансовая отдача, вероятно, займет десятилетие или даже больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Проблема заключается в том, что инвесторы сталкиваются со множеством препятствий при запуске новых рудников в стране, охваченной войной.
Консультанты по горнодобывающей промышленности привели агентству пример. По их словам, разработка рудников, добывающих статические важные полезные ископаемые в странах с развитой горнодобывающей промышленностью, таких как Канада или Австралия, может занять от 10 до 20 лет.
Также проблема заключается в том, что инвесторы сталкиваются со множеством препятствий при запуске новых рудников в стране, охваченной войной.
Reuters пишет, что большинство месторождений полезных ископаемых в Украине имеют недостаточно данных, чтобы подтвердить из экономическую целесообразность. Кроме того, инвесторы могут воздержаться от вложения средств в страну, где инфраструктура - такая как электроснабжение и транспорт - были разрушены полномасштабным вторжением РФ, и где безопасность в будущем не гарантирована.
"Если кто-то думает, что все эти полезные ископаемые вдруг начнут массово выводится из Украины - он просто мечтает. Реальность такова, что людям будет сложно обосновать инвестиции в такую страну, когда существуют возможности вложений в критически важные минералы в (других - ред.) странах, которые не находятся в состоянии войны", - сказал Адам Уэбб, глава отдела полезных ископаемых в консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence.
Кроме того, Уиллис Томас из консалтинговой компании CRU тоже разъяснил, что для получения дохода необходимо много времени и финансовых вложений.
"Переход от открытого ресурса к экономически жизнеспособному резерву требует значительного времени и инвестиций, а оба эти фактора были ограничены не только с начала войны, но и до нее", - сказал он.
Напомним, в ночь на 1 мая стало известно, что Украина и США подписали соглашение об экономическом сотрудничестве (соглашение о недрах). Подписи под документами поставили министр экономики Украины Юлия Свириденко и глава Минфина США Скотт Бессент.
"Совместно с США мы создадим Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство", - говорилось в публикации Свириденко.
Стороны отметили, что данная сделка выгодная обеим странам.
Детальный разбор, что предусматривает документ - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.