Сделка США и Украины о недрах: прибыли может не быть еще 10 лет, - Reuters

Проблема заключается в том, что инвесторы сталкиваются со множеством препятствий при запуске новых рудников в стране, охваченной войной.

Консультанты по горнодобывающей промышленности привели агентству пример. По их словам, разработка рудников, добывающих статические важные полезные ископаемые в странах с развитой горнодобывающей промышленностью, таких как Канада или Австралия, может занять от 10 до 20 лет.

Также проблема заключается в том, что инвесторы сталкиваются со множеством препятствий при запуске новых рудников в стране, охваченной войной.

Reuters пишет, что большинство месторождений полезных ископаемых в Украине имеют недостаточно данных, чтобы подтвердить из экономическую целесообразность. Кроме того, инвесторы могут воздержаться от вложения средств в страну, где инфраструктура - такая как электроснабжение и транспорт - были разрушены полномасштабным вторжением РФ, и где безопасность в будущем не гарантирована.

"Если кто-то думает, что все эти полезные ископаемые вдруг начнут массово выводится из Украины - он просто мечтает. Реальность такова, что людям будет сложно обосновать инвестиции в такую страну, когда существуют возможности вложений в критически важные минералы в (других - ред.) странах, которые не находятся в состоянии войны", - сказал Адам Уэбб, глава отдела полезных ископаемых в консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence.

Кроме того, Уиллис Томас из консалтинговой компании CRU тоже разъяснил, что для получения дохода необходимо много времени и финансовых вложений.

"Переход от открытого ресурса к экономически жизнеспособному резерву требует значительного времени и инвестиций, а оба эти фактора были ограничены не только с начала войны, но и до нее", - сказал он.