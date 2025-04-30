Соглашение с США о недрах: Украина приняла решение о создании фонда восстановления

Отмечается, что данный Фонд создается на основе "50 на 50". Украинское государство также сохраняет полный контроль над природными ресурсами. Кроме того, договоренность не должна "тормозить" евроинтеграционное движение страны.

Глава правительства Украины назвал пять ключевых принципов, которые лежат в основе данного соглашения:

Равноправие: Инвестфонд создается на основе 50/50 и "обе стороны имеют равное право голоса".

и "обе стороны имеют равное право голоса". Сохранение контроля: Украина сохраняет "полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами".

над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами". Новые инвестиции, а не долги: по словам Шмыгаля, никаких долговых обязательств со стороны Украины соглашение не предусматривает.

соглашение не предусматривает. Гарантированные инвесторы и покупатели: Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях " бери или плати ".

". Согласованность с евроинтеграционным курсом: Соглашение не будет составлять преграды для приобретения Украиной членства в Европейском союзе.

Также премьер отметил, что Инвестиционный фонд будет наполняться взносами Штатов и Украины. Прибыли Фонда будут "реинвестироваться исключительно в Украину".

"Благодаря этому соглашению сможем привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США", - подчеркнул Шмыгаль.