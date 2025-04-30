Соглашение с США о недрах: Украина приняла решение о создании фонда восстановления

Украинское правительство приняло решения, которые необходимы для подписания соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления в рамках будущего договора о природных ресурсах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Отмечается, что данный Фонд создается на основе "50 на 50". Украинское государство также сохраняет полный контроль над природными ресурсами. Кроме того, договоренность не должна "тормозить" евроинтеграционное движение страны.
Глава правительства Украины назвал пять ключевых принципов, которые лежат в основе данного соглашения:
Также премьер отметил, что Инвестиционный фонд будет наполняться взносами Штатов и Украины. Прибыли Фонда будут "реинвестироваться исключительно в Украину".
"Благодаря этому соглашению сможем привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США", - подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, еще в феврале Украина и США начали обсуждение соглашения по редкоземельным металлам. С тех пор обе стороны работали над условиями, которые будут отвечать интересам Киева и Вашингтона.
В марте официальный Вашингтон передал Киеву новый проект соглашения. Стороны уже провели несколько технических онлайн-встреч, на которых обсуждали детали сотрудничества.
В начале апреля глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев определил свою позицию по соглашению и готовит делегацию для переговоров в Вашингтоне.
Отметим, что по информации источников РБК-Украина, Украина и США могут подписать соглашение о редкоземельных металлах уже 30 апреля. Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко сейчас находится в Вашингтоне. А вот премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что соглашение о недрах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки.
Между тем 30 апреля издание Financial Times рассказало, что подписание рамочного соглашения об использовании ресурсов между Украиной и США может быть под угрозой срыва.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов подписать соглашение с Киевом о полезных ископаемых Украины хоть сегодня. Однако, добавил чиновник, все зависит от украинской стороны.
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