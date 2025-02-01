Сделка по Сектору Газа. У Нетаньяху назвали дату начала переговоров о второй фазе

Сообщается, что встреча пройдет в Вашингтоне. На ней стороны начнут переговоры о втором этапе сделки по освобождению заложников.

Понедельник - это 16-й день первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе. И именно в этот день по графику должны начаться переговоры о второй фазе.

До встречи с израильским премьером Виткофф также проведет переговоры с премьер-министром Катара и высокопоставленными египетскими чиновниками. Пока неясно, куда будут направлены делегации, который согласуют переход ко второму этапу.

Что известно о второй фазе

Отметим, первый этап продлится в течение 42 дней (с 19 января 2025 гожа), и в течение этого срока террористы ХАМАС должны освободить 33 израильских заложников. Начало переговоров о второй фазе пока лишь означает, что первый этап идет по плану.

Как пишут западные медиа, параметры сделки по второй фазе все еще обсуждаются. Но согласно изначальным договоренностям, этот этап по факту означает завершение войны в Секторе Газа, поскольку предполагает выведение израильских войск. Третий этап касается уже послевоенного восстановления региона.