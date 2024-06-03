Соглашение по российско-китайскому газопроводу застопорилось из-за требований Пекина о цене, - FT

Попытки России заключить соглашение о строительстве газопровода с Китаем зашли в тупик из-за необоснованных требований Пекина по цене и объемам поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Источники издания сообщили, что Китай потребовал платить по цене, близкой к российским внутренним ценам, которые сильно субсидируются, и обязуется покупать лишь небольшую часть от запланированной годовой мощности газопровода в 50 миллиардов кубометров.

Жесткая позиция Пекина в отношении газопровода "Сила Сибири 2" подчеркивает, что вторжение России в Украину сделало диктатора Владимира Путина все более зависимым от китайского лидера Си Цзиньпина в плане экономической поддержки.

По словам людей, сделка по трубопроводу была одной из трех главных просьб, с которыми Путин обратился к Си Цзиньпину во время их встречи в прошлом месяце, наряду с расширением деятельности китайских банков в России и тем, чтобы Китай проигнорировал мирную конференцию, которую организует Украина в этом месяце.

