Соглашение о недрах: в чем суть договоренностей Украины и США

Соглашение о недрах предусматривает создание фонда для инвестиций в восстановление Украины и сотрудничество с США в сфере полезных ископаемых. Его подписанию предшествовало несколько месяцев напряженных переговоров. Однако для окончательного утверждения документа украинской стороной нужна ратификация в Верховной раде. Парламент соберется для этого сегодня, 8 мая.

Что нужно знать о соглашении, его положениях и обязанностях сторон, – в материале РБК-Украина .

Главное:

Что предусматривает соглашение о недрах?

Какие условия и гарантии для Украины?

Какие обязанности принимают США?

Как будет работать инвестиционный фонд?

Что будет после ратификации соглашения в Раде?

Что известно о соглашении между Украиной и США

30 апреля 2025 в Вашингтоне первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент подписали соглашение, которое предусматривает создание совместного Инвестиционного фонда восстановления, средства которого будут инвестироваться в украинские недра и инфраструктуру.

Ключевые условия:

Суверенитет над ресурсами. Украина сохраняет полную собственность и контроль над всеми своими недрами, территориальными водами и природными ресурсами. Только украинское государство будет определять условия и места добычи.

Государственная собственность. Соглашение не влияет на статус государственных компаний, таких как "Укрнафта" или "Энергоатом", которые остаются в собственности Украины. Приватизационные процессы также не претерпевают изменений.

Соответствие законодательству. Соглашение не противоречит Конституции Украины и ее евроинтеграционному курсу. Для запуска его механизмов необходимы только точечные изменения в Бюджетный кодекс, но сначала документ должен пройти ратификацию в Верховной Раде.

При этом в тексте соглашения указано, что оно имеет преимущественную силу над украинским законодательством. "Правительство Украины соглашается, что не может ссылаться на положения своего внутреннего законодательства как на оправдание какого-либо невыполнения своих обязательств по этому соглашению", – говорится в документе.

Отсутствие долговых обязательств. В документе нет ни одного упоминания о необходимости компенсации Украине военной помощи, предоставленной США ранее. Хотя лидер Белого дома Дональд Трамп до этого неоднократно заявлял, что Украина должна возместить американскую помощь, называя в разное время суммы 100, 350 и даже 500 млрд долларов.

Налоговые льготы. Доходы и взносы фонда не будут облагаться налогом ни в Украине, ни в США. Гривневые доходы будут свободно конвертироваться в доллары и не будут подпадать под валютные ограничения НБУ при их перечислении на счета фонда, которые могут быть открыты как в Украине, так и за ее пределами.

Следует отметить, что конечный срок действия соглашения о недрах не прописан.

"Данное соглашение бессрочно. Но через 10 лет стороны могут распределять доходы и через 10 лет могут поднять вопрос остановки соглашения", – рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

О каких недрах идет речь в соглашении

Соглашение охватывает широкий спектр полезных ископаемых. Всего 57 видов минералов и углеводородов, среди которых:

Минералы, которые считаются "критическими" : литий, титан, графит, уран, редкоземельные металлы (диспрозий, церий, лантан, неодим и другие), алюминий, кобальт, никель, марганец, хром, ванадий, цирконий, гафний, тантал, интел, ниобий, скандий.

: литий, титан, графит, уран, редкоземельные металлы (диспрозий, церий, лантан, неодим и другие), алюминий, кобальт, никель, марганец, хром, ванадий, цирконий, гафний, тантал, интел, ниобий, скандий. Углеводороды : нефть, природный газ (включая сжиженный природный газ).

: нефть, природный газ (включая сжиженный природный газ). Другие полезные ископаемые: золото, серебро, медь, цинк, олово, свинец, сурьма, мышьяк, барит, бериллий, висмут, плавиковый шпат, калийные соли.

Фото: сделка охватывает 57 видов полезных ископаемых (Getty Images)

В документе говорится, что перечень ископаемых может быть расширен по соглашению сторон.

Как будет работать инвестиционный фонд

Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления будет функционировать на основе равноправного партнерства.

То есть фондом будут руководить представители Украины и США на равных началах, без права вето одной из сторон.

"Фонд создается 50/50. Ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса, и это будет отражать равноправное партнерство между Украиной и Соединенными Штатами", – заявила Юлия Свириденко.

Наполнение этого фонда будет происходить обеими сторонами следующим образом:

США

Могут вносить взносы как в денежной форме, так и в виде новой военной помощи (системы ПВО, вооружение, обучение и т.д.), стоимость которой будет засчитана как взнос. Однако четко объемы финансовых обязательств Вашингтона в соглашении не прописаны.

Украина

Будет направлять в фонд 50% будущих доходов от ренты по новым лицензиям на добычу полезных ископаемых и углеводородов на новых участках. Доходы от уже существующих проектов в фонд не включаются. Украина также может вносить дополнительные взносы при необходимости.

Средства фонда будут инвестироваться исключительно в Украину. В частности, в проекты по добыче полезных ископаемых, развитию инфраструктуры и переработке. Конкретные проекты будут определяться совместно с Украиной и США.

Американские партнеры будут первыми получать информацию об этих проектах и ​​возможность инвестировать в них. Также США будут иметь первоочередное право выкупить у украинской компании добытое сырье.

Первые 10 лет доходы фонда не будут распределяться, а будут полностью реинвестироваться в украинскую экономику. Дальнейшее распределение прибыли между партнерами будет обсуждаться отдельно.

К тому же, США через агентство DFC (Международная финансовая корпорация развития США) будут способствовать привлечению в фонд дополнительных инвестиций и передовых технологий от частных и публичных инвесторов из США, ЕС и других стран.

Что говорят в Украине и США о перспективах соглашения

В Украине соглашение рассматривается как важный инструмент для экономического восстановления и привлечения стратегических инвестиций.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что соглашение обеспечивает полный контроль Украины над собственными ресурсами и является свидетельством долгосрочного партнерства с США.

Фото: подписание соглашения о недрах в Вашингтоне (facebook.com/yulia.svyrydenko)

Как заявила Свириденко, соглашение о недрах предусматривает взаимовыгодные условия для обоих государств.

"Это соглашение, в котором США отмечают свое стремление способствовать достижению долгосрочного мира в Украине и признают вклад, который Украина сделала в глобальную безопасность, отказавшись от ядерного арсенала. Соглашение в котором США отмечают свою приверженность вопросам украинской безопасности, восстановления и реконструкции", – отметила вице-премьер.

В украинском правительстве отмечают, что соглашение выгодно для обоих государств, ведь позволит привлечь дополнительные инвестиции, будет способствовать развитию инноваций и внедрению новых технологий.

"США помогают привлекать к восстановлению Украины частных и публичных инвесторов – иностранные фонды, компании, правительства государств, которые поддерживают борьбу Украины против российской агрессии", – говорится на сайте Кабмина.

В Соединенных Штатах также отмечается стратегическая важность соглашения. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что оно дает обеим странам возможность сотрудничать для обеспечения долгосрочного экономического восстановления Украины.

"Это полноценное экономическое партнерство. Это не просто редкоземельные полезные ископаемые, это инфраструктура, это энергетика. Так что здесь есть возможность для обеих сторон действительно выиграть", – сказал Бессент.

Он также подчеркнул, что соглашение является четким сигналом России о настрое администрации Трампа на мирный процесс в свободной и суверенной Украине.

Сам президент Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что соглашение "защитит" американские инвестиции и помощь Украине.

"Мы заключили сегодня соглашение, по которому мы получим, знаете, гораздо больше в теории, чем 350 миллиардов долларов, но я хотел быть защищенным", – сказал Трамп в день подписания соглашения.

Ратификация в Раде и что будет дальше

Ратификация соглашения Верховной Радой запланирована на четверг, 8 мая 2025. Кабмин внес на рассмотрение парламента соответствующий законопроект 2 мая.

Профильные комитеты по вопросам международной политики и по экономической политике накануне поддержали ратификацию, рекомендовав ее парламенту.

В то же время Комитетом по международной политике было внесено несколько предложений в текст:

соглашение действует на всей территории Украины в рамках международно признанных границ;

какие-либо дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления не могут противоречить настоящему Соглашению;

ратификация основного соглашения не означает автоматической ратификации или одобрения других "технических" соглашений, детализирующих механизмы реализации фонда.

Именно эти "технические" соглашения будут обеспечивать функционирование фонда. Их должны заключить американская корпорация DFC и украинское Агентство по поддержке государственно-частного партнерства.

Как заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль, только одно соглашение об инвестфонде должно быть ратифицировано в парламенте, а остальные два не требуют утверждения депутатами.

"Да. Только первое. Следующие носят имплементационный характер и не нуждаются в голосовании", – сказал премьер.

Фото: соглашение должно пройти ратификацию в Раде, но без технических приложений (Getty Images)

Таким образом, подписанное 30 апреля представителями Украины и США соглашение является политическим – межправительственным, в котором определены общие формулировки.

Следующие две части – это договор между DFC и Агентством Украины, а также техническое соглашение о том, как будет действовать фонд. Они будут подписаны указанными сторонами после ратификации Радой первого соглашения. Так объяснил очередность принятия документов нардеп Ярослав Железняк.

Каким был путь к соглашению

Переговоры по сотрудничеству в сфере полезных ископаемых между Украиной и США продолжались несколько месяцев.

Идея соглашения о недрах впервые прозвучала во время презентации "плана победы" Украины президентом Владимиром Зеленским в октябре 2024

В феврале 2025 министр финансов США Скотт Бессент приехал в Киев с первым проектом соглашения, который был отклонен украинской стороной из-за противоречивых условий и отсутствия гарантий безопасности.

Публичный спор между президентами Зеленским и Трампом в Вашингтоне 28 февраля привел к приостановке работы над соглашением. В апреле переговорный процесс активизировался. Стороны подписали Меморандум, послуживший основой для переговоров по предстоящему соглашению. Он содержал общие принципы, на которых должно строиться сотрудничество.

При подготовке использовались: информация с правительственного портала, заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра экономики Украины Юлии Свириденко, министра финансов США Скотта Бессента, президента США Дональда Трампа, Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка.