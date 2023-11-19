Сделка между Израилем и ХАМАСом по освобождению заложников становится все ближе, - Белый дом

По его словам, соглашение об освобождении "значительно большего числа заложников, чем 12", скорее всего, будет также включать в себя длительную паузу в боевых действиях и позволит распределять гуманитарную помощь в Секторе Газа.

"На данный момент я могу сказать, что некоторые из остававшихся разногласий в очень сложных, очень деликатных переговорах были сужены. Я считаю, что мы ближе, чем когда-либо, а может быть, и ближе, чем когда-либо с самого начала этого процесса, к тому, чтобы заключить эту сделку", - заявил Файнер.

Война в Израиле

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль, убивали и похищали мирных людей и военных. В ответ Израиль объявил операцию "Железные мечи" против террористов.

27 октября ЦАХАЛ начал наступление на Сектор Газа. Стало известно, что ХАМАС потерял контроль над территорией. Боевики бегут на юг.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не намерен удерживать военных в Секторе Газа после окончания войны.

Помимо этого ЦАХАЛ обнаружил туннель боевиков ХАМАС в крупнейшей больнице Сектора Газа Аль-Шифе. Также ЦАХАЛ ударил по подземным объектам ХАМАС. В них скрывались старшие командиры боевиков.

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