Уолтц о ссоре с Зеленским: администрация Трампа единогласно решила прекратить переговоры

Вчера, после перепалки между президентом Украины и президентом США, администрация Дональда Трампа единогласно решила прекратить переговоры с Владимиром Зеленским. Американская сторона посчитала, что дальнейшее взаимодействие будет откатываться только назад.

Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Майк Волц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По его словам, после ухода прессы обе стороны разошлись по разным комнатам. Далее он, госсекретарь США Марко Рубио и другие высокопоставленные должностные лица сообщили Трампу о прекращении переговоров, так как не видели, как продвигаться вперед.

"(Сказали - ред.) практически единогласно, что после этого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как это может двигаться вперед, что любое дальнейшее взаимодействие с этого момента будет только отказываться назад", - рассказал Волц в интервью Fox News.

Как сообщает CNN, далее советник по нацбезопасности США был отправлен передать сообщение о том, что Зеленский больше нежеланен. На вопрос Fox News, осознал ли президент Украины, что произошло, Волц ответил отрицательно.

"Нет, не осознал. Честно говоря, его команда осознала. Его посол и его советник были практически - я имею в виду, они были практически в слезах, желая, чтобы это продвинулось вперед. Но Зеленский все еще спорил", - сообщил советник Трампа по нацбезопасности США.

Также он рассказал, что говорил украинскому президенту о том, что время не на стороне Украины.

"Время здесь не на вашей стороне. Время не на вашей стороне на поле боя. Время не на вашей стороне с точки зрения мировой ситуации, и, что самое важное, помощь США и терпимость налогоплательщиков не безграничны", - проинформировал он.

Он добавил, что Зеленский "не получил памятку о том, что в городе новый шериф. Это новый президент", и Штаты полны решимости использовать новый подход к миру.