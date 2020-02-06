УГО відреагувало на інформацію про причетність до прослуховування Гончарука

Управління державної охорони (УДО) не причетне до прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука, відомство співпрацює зі Службою безпеки України. Про це йдеться в повідомленні УДО у Facebook.

Повідомляється, що Управління державної охорони співпрацює з СБУ в рамках кримінальної справи про прослуховування Гончарука, щоб "зняти будь-які можливі підозри у причетності військовослужбовців УДО до цього інциденту".

"Шановні представники ЗМІ, утримайтеся, будь ласка, від розповсюдження неперевірених здогадок і чуток до оголошення відповідними правоохоронними органами офіційних результатів розслідування", - йдеться в повідомленні

Зазначимо, раніше з'явилася інформація про те, що СБУ по цій справі окрім телеканалу "1+1" проводила обшуки в Управлінні держохорони. Більш того, деякі ЗМІ заявили, що працівники УДО нібито допомагали журналістам прослуховувати прем'єра.

Нагадаємо, вчора СБУ провела обшуки на телеканалі "1+1". Слідчі дії проводилися у справі про прослуховування прем'єр-міністра.