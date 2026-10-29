Уганда заявила, что десятки ее граждан погибли или пропали без вести на войне против Украины

Уганда бьет тревогу

Двадцать семь угандийцев, завербованных для участия в боях на стороне армии РФ в Украине, были убиты или считаются погибшими.

В письме названы имена 11 угандийцев, чьи тела подтверждены погибшими, и 16, чьи тела нигде не удалось обнаружить, в том числе среди военнопленных.

Посольство Уганды заявило, что получило информацию от Министерства иностранных дел России из-за дипломатического сообщения.

Чиновник министерства иностранных дел Уганды подтвердил подлинность письма.

Россия вербует африканцев

Африканских мужчин все чаще привлекают в Россию обещаниями работы. Позже они оказываются на передовой Украине, что вызывает гнев в таких странах, как Кения, Гана и Южная Африка.

Украина в прошлом году заявила, что более 1400 граждан из трех десятков африканских стран сражаются на стороне российских войск на ее территории, причем некоторые из них были завербованы обманом.

Российские власти отрицают незаконную вербовку граждан Африки для участия в боевых действиях в Украине.