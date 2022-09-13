ua ru
Вт, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

UFC зібралася організувати перший турнір в Африці

Новость на русском →
Африка, Вівторок 13 вересня 2022 16:44
UFC зібралася організувати перший турнір в Африці Фото: Френсіс Нганну – африканець-чемпіон UFC (facebook.com/francisthepredatorngannou)
Автор: Антон Федорців

Поширити свою експансію на Африканський континент вирішила найпопулярніша організація змішаних єдиноборств – Ultimate Fighting Championship.

Про це заявив президент UFC Дейна Вайт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на MMA Junkie.

Провідний бійцівський чемпіонат невдовзі організує турнір в одній з африканських країн. Функціонери вже провели низку перемовин із зацікавленими в співпраці компаніями.

"Буквально днями ми мали зустріч, і зараз ведемо предметні переговори щодо Африки. Ми розпочали пошук місць і міст для проведення заходу. Це відбудеться в Африці незабаром", – запевнив Вайт.

Ідея виходу на африканський ринок давно серед пріоритетних у босів UFC. Сам президент організації раніше припускав імовірність проведення турнірів у найбільшому місті Південно-Африканської Республіки – Йоганнесбурзі.

Серед чинних чемпіонів UFC серед чоловіків є відразу два африканці. Камерунець Френсіс Нганну володіє титулом у ваговій категорії понад 93 кг, а новозеландець нігерійського походження Ісраель Адесанья – до 83,9 кг.

Раніше екс-чемпіон UFC Макгрегор визначився з термінами повернення в октагон. 34-річний боєць, який набирає кондиції після перелому ноги, буде готовий провести бій у 2023 році.

До слова, британець Джошуа прийняв умови співвітчизника Ф'юрі для проведення бою за титул WBC.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
UFC
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
Дмитро Кулеба: Переговори з Росією ведуться на полі бою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Переговори з Росією ведуться на полі бою