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Уельс – Україна: УЄФА призначив топ-арбітра на фінал плей-офф відбору до ЧС-2022

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Кардіфф, П'ятниця 03 червня 2022 14:58
Уельс – Україна: УЄФА призначив топ-арбітра на фінал плей-офф відбору до ЧС-2022 Фото: Антоніо Матеу Лаос (facebook.com/CDEbroOficial)
Автор: Антон Федорців

Збірні Уельсу та України у фіналі плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 розсудить бригада на чолі з Антоніо Матеу Лаосом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

45-річний ексцентричний рефері з Іспанії обслуговуватиме матч валлійської та української національних команд. Про призначення Лаоса оголосив Союз європейських футбольних асоціацій.

Лаосу допоможуть його співвітчизники. Роль лайнсменів виконають Пау Себріан Девіс і Роберто дель Паломар. Четвертий арбітр – Карлос дель Серро Гранде.

Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватиме Хуан Мартінес Мунуера. Допомагатиме йому Рікардо де Бургос.

Матч Уельс – Україна відбудеться в Кардіффі 5 червня на арені "Кардіфф Сіті Стедіум". Початок поєдинку о 19:00 за київським часом. Переможець пари поїде на ЧС-2022 у Катарі.

До слова, провідні букмекери визначили коефіцієнти на фінал плей-офф відбору до ЧС-2022 між Уельсом і Україною.

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