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Уэльс – Украина: УЕФА назначил топ-арбитра на финал плей-офф отбора в ЧМ-2022

Новина українською →
Кардифф, Пятница 03 июня 2022 14:58
Уэльс – Украина: УЕФА назначил топ-арбитра на финал плей-офф отбора в ЧМ-2022 Фото: Антонио Матеу Лаос (facebook.com/CDEbroOficial)
Автор: Антон Федорцив

Сборные Уэльса и Украины в финале плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022 рассудит бригада во главе с Антонио Матеу Лаосом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

45-летний эксцентричный рефери из Испании будет обслуживать матч валлийской и украинской национальных команд. О назначении Лаоса объявил Союз европейских футбольных ассоциаций.

Лаосу будут помогать его соотечественники. Роль лайнсменов исполнят Пау Себриан Дэвис и Роберто дель Паломар. Четвертый арбитр – Карлос дель Серро Гранде.

С системой Видеоассистент рефери (VAR) будет работать Хуан Мартинес Мунуэра. Помогать ему будет Рикардо де Бургос.

Матч Уэльс – Украина состоится в Кардиффе 5 июня на арене "Кардифф Сити Стэдиум". Начало поединка в 19:00 по киевскому времени. Победитель пары поедет на ЧМ-2022 в Катаре.

К слову, ведущие букмекеры определили коэффициенты на финал плей-офф отбора к ЧМ-2022 между Уэльсом и Украиной.

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