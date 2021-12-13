ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мессі проти Роналду, а Зінченко проти кривдників Малиновського: результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ

Новость на русском →
Ньон, Понеділок 13 грудня 2021 13:49
Мессі проти Роналду, а Зінченко проти кривдників Малиновського: результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ Фото: стали відомі результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15-16 і 22-23 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Сьогодні в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

В її ході сформувалися наступні пари:

  • "Бенфіка "(Португалія) - "Реал" (Іспанія)
  • "Вільярреал "(Іспанія)- "Манчестер Сіті" (Англія)
  • "Атлетико" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина)
  • "Зальцбург" (Австрія) - "Ліверпуль" (Англія)
  • "Інтер "(Італія) - "Аякс" (Нідерланди)
  • "Спортінг" (Португалія) - "Ювентус" (Італія)
  • "Челсі "(Англія) - "Лілль" (Франція)
  • "ПСЖ" (Франція) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)

В 1/8 фіналу представники однієї національної асоціації та команди, які грали в одній групі, зустрітися не могли.

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15-16 і 22-23 лютого, матчі-відповіді пройдуть 8-9 і 15-16 березня. Сіяні команди матчі-відповіді проведуть вдома.

Читайте РБК-Україна в Google News
Месси Роналду Ліга чемпіонів
NEWS
Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція
Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція
DAILY
Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році