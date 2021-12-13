Мессі проти Роналду, а Зінченко проти кривдників Малиновського: результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ

Сьогодні в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15-16 і 22-23 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна .

Сьогодні в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

В її ході сформувалися наступні пари:

"Бенфіка "(Португалія) - "Реал" (Іспанія)

"Вільярреал "(Іспанія)- "Манчестер Сіті" (Англія)

"Атлетико" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина)

"Зальцбург" (Австрія) - "Ліверпуль" (Англія)

"Інтер "(Італія) - "Аякс" (Нідерланди)

"Спортінг" (Португалія) - "Ювентус" (Італія)

"Челсі "(Англія) - "Лілль" (Франція)

"ПСЖ" (Франція) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)

В 1/8 фіналу представники однієї національної асоціації та команди, які грали в одній групі, зустрітися не могли.

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15-16 і 22-23 лютого, матчі-відповіді пройдуть 8-9 і 15-16 березня. Сіяні команди матчі-відповіді проведуть вдома.