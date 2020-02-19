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УЕФА обрав перших володарів нової нагороди у Лізі чемпіонів

Новини » Спорт     19.02.2020 - 10:05
УЕФА обрав перших володарів нової нагороди у Лізі чемпіонів
Фото: Ерлінг Холанд (uefa.com)

Холанд і Лоді стали кращими гравцями в матчах своїх команд

Захисник мадридського "Атлетіко" Ренан Лоді і нападаючий дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд стали першими володарями призів найкращому гравцеві матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Про це повідомляється на сайті організації.

"Матрасники" зуміли здобути перемогу в грі проти чинного володаря трофею "Ліверпуля" (1:0), в якій Лоді зміг нейтралізувати лідера англійської команди Мохамеда Салаха. У свою чергу, Холанд в матчі проти "Парі Сен-Жермен" (2:1) оформив дубль у ворота парижан, довівши свою результативність в нинішній Лізі чемпіонів до 10 забитих голів і піднявшись на перше місце в списку бомбардирів.

Гравці отримали спеціальні нагороди від УЄФА, які були засновані напередодні плей-офф Ліги чемпіонів. Такі статуетки відтепер отримуватимуть кращі гравці всіх матчів основної сітки турніру.

Нагадаємо, вперше за всю історію Ліги чемпіонів УЄФА на етапі 1/8 фіналу зіграють лише клуби, які виступають в п'ятірці кращих чемпіонатів Європи.

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