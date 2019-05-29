УЄФА затвердив політику проведення матчів з командами з Косово

Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на засіданні в Баку затвердив політику проведення матчів відносно країн, які не визнають Косово. Про це повідомляється на сайті організації.

Організація зобов'язала клуби і збірні з країн, які не визнають незалежність Косово, проводити ігри на території цієї держави. Команди, які не можуть приймати косовські клуби і збірну цієї країни на своїй території, можуть зробити запит про проведення домашнього матчу на нейтральному полі. При цьому затверджена політика не поширюється на клуби і збірні Сербії та Боснії і Герцеговини з метою безпеки.

Зазначимо, низка країн, включаючи Україну, не визнають незалежність Косово.

Так, матч відбіркового циклу на ЧС-2018 між національною командою України і Косово відбувся в Албанії.