УЄФА рекомендує європейським лігам завершити сезон

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через пандемію коронавірусу рекомендує європейським лігам завершити сезон. Про це йдеться в повідомленні на сайті УЄФА.

Повідомляється, що сьогодні пройшла відеоконференція з представниками 55 країн-учасниць УЄФА. На зустрічі були представлені різні варіанти календаря, які охоплюють матчі національних збірних і клубні змагання.

За підсумками конференції "була дана наполеглива рекомендація" завершити внутрішні змагання вищих дивізіонів і кубків. У той же час УЄФА відзначає, що "деякі особливі випадки будуть почуті" після того, як з'являться керівні принципи участі в європейських змаганнях - в разі скасування сезону.

"Будь-які рішення щодо вищевказаних тем будуть оголошені після Виконавчого комітету УЄФА в четвер", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше італійська Серія А прийняла рішення дограти сезон. Рішення прийнято, незважаючи на те, що сім клубів виступили за негайне завершення сезону.

До цього повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів може пройти в кінці серпня.

