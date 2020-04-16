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Фінал Ліги чемпіонів може пройти в кінці серпня

Новини » Спорт     16.04.2020 - 23:02
Фінал Ліги чемпіонів може пройти в кінці серпня
Фото: рішення про нові дати поки не прийнято (uefa.com)

Вирішальний матч ЛЄ може пройти 26 серпня

Фінал Ліги чемпіонів можуть зіграти в кінці серпня через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) планує провести вирішальний матч головного клубного турніру 29 серпня. Фінал Ліги Європи можуть зіграти 26 серпня. Обговорення нового розкладу матчів в єврокубках і національних лігах триває.

Зокрема, пропонується провести матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 28 і 29 липня, а решті турнір - в серпні.

УЄФА не заперечує проти того, щоб провести матчі єврокубків одночасно з іграми в національних чемпіонатах, але багато клубів наполягають на тому, щоб спочатку дограти чемпіонати, а потім переключитися на єврокубки.

Проведення єврокубків в кінці серпня дозволить дограти національні першості. Також до цього моменту європейські країни вже можуть скасувати обмеження по переміщенню по Європі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів може відбутися 27 червня, а Ліги Європи - 24 червня.

Планується, що УЄФА 22 квітня ухвалить остаточне рішення як щодо національних змагань, так і у єврокубків.

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