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УЄФА розробляє правило щодо обмеження термінів виплат за трансфери

Новини » Спорт    10.01.2019 - 11:44
УЄФА розробляє правило щодо обмеження термінів виплат за трансфери
Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/uefa)

Організація вчергове планує посилити правила ФФП

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) планує посилити правила фінансового fair play найближчим часом. Про це інформує Bild.

Організація розробляє правило, за яким європейські клуби будуть зобов'язані виплачувати всю суму за трансфер футболіста протягом максимум трьох років. Таким чином, трансферні виплати більше не повинні розподілятися на весь термін дії контракту гравця.

Зазначимо, ПСЖ у 2017 році за бразильського нападника Неймара заплатив "Барселоні" 222 млн євро, однак в фінансових документах сума трансферу розділена на п'ять років. Таким чином, щорічно враховуються 44,4 млн євро за цей перехід.

Якби нове правило набуло чинності зараз, то ця сума б склала 74 млн євро протягом трьох років, ПСЖ мав би показати відповідно більш високий дохід.

Також проблеми з фінансовим fair play мають "Манчестер Сіті", "Барселона", "Мілан" і багато інших.

Нагадаємо, УЄФА відсторонив "Панатінаїкос" від участі в турнірі під егідою організації, якщо грецька команда туди проб'ється протягом найближчих трьох сезонів. Вердикт був винесений через порушення правил ліцензування клубів і фінансового fair play.

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