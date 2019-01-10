УЕФА разрабатывает правило по ограничению сроков выплат за трансферы

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Организация в очередной раз планирует ужесточить правила ФФП

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует ужесточить правила финансового fair play в ближайшее время. Об этом информирует Bild.

Организация разрабатывает правило, по которому европейские клубы будут обязаны выплачивать всю сумму за трансфер футболиста в течение максимум трех лет. Таким образом, трансферные выплаты больше не должны распределяться на весь срок действия контракта игрока.

Отметим, ПСЖ в 2017 году за бразильского нападающего Неймара заплатил "Барселоне" 222 млн евро, однако в финансовых документах сумма трансфера разделена на пять лет. Таким образом, ежегодно учитываются 44,4 млн евро за этот переход.

Если бы новое правило вступило в силу сейчас, эта сумма бы составила 74 млн евро в течение трех лет, ПСЖ должен был бы показать соответственно более высокий доход.

Также проблемы с финансовым fair play имеют "Манчестер Сити", "Барселона", "Милан" и многие другие.

Напомним, УЕФА отстранил "Панатинаикос" от участия в турнире под эгидой организации, если греческая команда туда пробьется в течение ближайших трех сезонов. Вердикт был вынесен за нарушения правил лицензирования клубов и финансового fair play.