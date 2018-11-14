УЄФА порушив справу після матчу Ліги Європи "Ворскла" - "Карабах"

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Її розглянуть 13 грудня

Комітет УЄФА з контролю, етики та дисципліни почав дисциплінарне розслідування відносно "Ворскли" і "Карабаху" після матчу 4 туру Ліги Європи. Про це повідомляє азербайджанське видання Report з посиланням на прес-службу союзу.

Справу відкрито за поведінку фанатів на матчі цих команд в Полтаві за статтею "Кидання на поле предметів і використання піротехніки".

На 50 хвилині матчу українські фанати запалили файєри, після чого суддя зупинив гру на 4 хвилини, а на 65 хвилині вже азербайджанські уболівальники використали піротехніку, що також змусило головного арбітра матчу призупинити гру.

Засідання по цій справі відбудеться 13 грудня, а свій заключний домашній матч у Лізі Європи "Ворскла" проведе 29 листопада проти лондонського "Арсеналу".