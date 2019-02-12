УЄФА змінив арбітра матчу "Аякс" - "Реал" за добу до гри

Замість Шимона Марциняк обслуговуватиме зустріч буде Дамір Скоміна

УЕФА осуществил перестановку в судейской бригаде на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между амстердамским "Аяксом" и мадридским "Реалом". Об этом сообщает Marca.

Вместо Шимона Марциняка главным арбитром встречи назначен словенец Дамир Скомина. Польский арбитр будет отвечать за VAR в Лаосе, который станет для него первым опытом видеоассистента рефери в Лиге чемпионов.

Матч состоится завтра, 13 февраля. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 5 марта в Мадриде.

Напомним, в нынешнем розыгрыше плей-офф ЛЧ система видеопомощи арбитрам (VAR) будет введена впервые в истории. Накануне старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти пояснил, как будет применяться система в Лиге чемпионов.