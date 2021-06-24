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УЄФА скасував правило виїзного голу в єврокубках

Автор: РБК-Україна

Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасував правило виїзного голу в єврокубках. Новий регламент діятиме з сезону 2021-2022 років.

Про це йдеться в повідомленні на сайті УЄФА.

Правило виїзного голу застосовується для визначення переможця двоматчевого протистояння в іграх на виліт, коли дві команди забили однакову кількість голів. У таких випадках команда, яка забивала більшу кількість голів на виїзді, вважалася переможцем і проходила в наступний раунд.

Згідно з новим правилом, при однаковій кількості голів за підсумками двох матчів більше не буде переваги виїзного голу. Тепер будуть зіграні два 15-хвилинних тайми додаткового часу, після яких можлива серія пенальті.

Крім того, виїзні голи видаляються з критеріїв, які використовуються для визначення рейтингу, коли команди мають рівну кількість очок на груповому етапі.

"Правило виїзних голів було невід'ємною частиною турнірів УЄФА з моменту його введення в 1965 році. Однак питання його скасування обговорювалося на різних зустрічах протягом останніх кількох років. Хоча єдиної думки не було, багато тренерів, вболівальники та інші зацікавлені сторони у футболі піддали сумніву його справедливість і висловилися за скасування правила", - зазначив президент УЄФА Олександр Чеферін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до правил футболу внесли зміни про гру рукою і визначення офсайду.

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