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УЄФА відкрив справу стосовно Роналду після гри з "Атлетіко"

Новини » Спорт    18.03.2019 - 14:17
УЄФА відкрив справу стосовно Роналду після гри з "Атлетіко"
Фото: Роналду в матчі з "Атлетіко" (twitter.com/juventusfc)

Лідер "Ювентуса" може пропустити матчі проти "Аякса" в Лізі чемпіонів

Дисциплінарний комітет УЄФА порушив справу проти нападника туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду в зв'язку з поведінкою після закінчення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Атлетіко" (3:0). Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Португалець після гри повторив жест головного тренера мадридців Дієго Сімеоне, який під час першої зустрічі (2:0) після гола своєї команди сповернувся до трибун і демонстративно схопив себе за пах. За цей жест дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував аргентинського фахівця на 20 тисяч євро.

Вердикт у справі Роналду буде винесено 21 березня. Португалець може бути оштрафований або навіть дискваліфікований. Таким чином, форвард ризикує пропустити матчі з "Аяксом" в чвертьфіналі турніру.

Нагадаємо, Роналду був визнаний кращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.
 

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