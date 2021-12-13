ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

УЄФА заново проведе жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: у чому причина

Новость на русском →
Понеділок 13 грудня 2021 14:57
УЄФА заново проведе жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: у чому причина Фото: УЄФА заново проведе жеребкування ЛЧ через технічну помилку (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заново проведе жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Під час першого жеребкування сталася технічна помилка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter УЄФА.

Повідомляється, що через технічну проблему з програмним забезпеченням постачальника послуг, який повідомляє, які команди мають право грати одна з одною, сталася помилка у жеребкуванні 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

"В результаті розіграш було оголошено недійсним і буде повністю повторено о 15:00 за центральноєвропейським часом (16:00 за Києвом, - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, сьогодні на жеребкуванні у суперники іспанському "Вільярреалу" витягли кулю з "Манчестер Юнайтед", яка взагалі не мала потрапити в цей кошик, оскільки команди грали на груповій стадії ЛЧ. У результаті помилку визнали значною, щоб скасувати результати.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про результати першого жеребкування.

Читайте РБК-Україна в Google News
УЕФА Ліга чемпіонів
NEWS
Тисяча за вакцинацію. В "Дії" вже можна подати заявку: інструкція
Тисяча за вакцинацію. В "Дії" вже можна подати заявку: інструкція
DAILY
Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році