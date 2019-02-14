УЄФА пояснив рішення арбітра скасувати м'яч "Аякса" в ворота "Реала"

Рішення було прийнято відповідно до інструкції

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объяснил решение арбитра Дамира Скомины отменить гол защитника "Аякса" Николаса Тальяфико в ворота "Реала". Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Взятие ворот не было засчитано словенским судьей на 38 минуте первого матча между командами после просмотра VAR (системы видеопомощи арбитрам).

"Судья констатировал, что одноклубник Тальяфико Душан Тадич находился в положении вне игры и препятствовал вратарю, мешая тому сыграть в мяч в момент удара головой или лишая его возможности сделать это. Решение было принято в соответствии с инструкцией VAR. Гол был отменен верно, а за офсайд был назначен свободный удар", - сказано в сообщении.

Матч, в котором впервые в истории Лиги чемпионов был отменен гол после использования VAR, завершился со счетом 2:1 в пользу мадридцев.

В нынешнем розыгрыше турнира было решено начать использование системы с первого раунда плей-офф. Накануне, 12 февраля, состоялись два матча 1/8 финала Лиги чемпионов, но в них арбитры не использовали видеоповторы.

Напомним, УЕФА осуществил перестановку в судейской бригаде матча "Аякс" - "Реал" за сутки до игры.