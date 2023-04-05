УЕФА выбрал руководство организации на новый срок: известна судьба Павелко в исполкоме
Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций в Лиссабоне определился с будущим президента организации Александера Чеферина и членов исполнительного комитета. В него входил и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter УЕФА.
Словенский функционер остается президентом союза еще на 4 года. Европейским футболом он начал руководить осенью 2016 года.
Чеферин начинал с административных должностей в словенском футзальном клубе "Лития". В 2006-2011 гг. входил в руководство "Олимпии" из Любляны, а затем 5 лет руководил Футбольным союзом Словении. Параллельно работал вице-президентом юридического комитета УЕФА.
Впервые избран президентом организации в сентябре 2016 года. Переизбрали Чеферина в феврале 2019 года. Тогда он набрал 55 голосов представителей ассоциации из 55 возможных. Вместе с поста президента УЕФА автоматически получил кресло вице-президента ФИФА.
Президент УАФ Павелко переизбран в исполком УЕФА. Украинский функционер получил новый 4-летний срок вместе с коллегами из Албании, Дании и Испании. Новыми членами комитета стали француз Филип Диалло, Петр Фоушек из Чехии и экс-звезда сборной Грузии Леван Кобиашвили.
The below have today been elected to the UEFA Executive Committee for a four-year term:— UEFA (@UEFA) April 5, 2023
Jesper Møller Christensen* (Denmark)
Philippe Diallo (France)
Armand Duka* (Albania)
Petr Fousek (Czechia)
Levan Kobiashvili (Georgia)
Andrii Pavelko* (Ukraine)
Luis…
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